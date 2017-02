Judoka Van Emden in atletencommissie NOC*NSF

ARNHEM - Judoka Anicka van Emden is een van de nieuwe leden in de atletencommissie van NOC*NSF. De sportkoepel meldde woensdag dat Van Emden, die in januari bekendmaakte te stoppen met judo, een van de vier nieuwe vertegenwoordigers is. De andere drie zijn rugbyster Tessel van Dongen, handbiker en paratriatleet Jetze Plat en para-atleet Ronald Hertog.

Door ANP

Het viertal werd benoemd na het tellen van de stemmen van een verkiezing onder sporters, die iedere vier jaar wordt gehouden.

,,Ons voornemen was om drie sporters te vinden om het team weer op volle kracht te laten functioneren. Maar nadat we uitkwamen op een gedeelde derde plaats, hebben we besloten om met deze vier goede kandidaten door te gaan'', aldus voorzitter Chiel Warners. De commissie bestaat nu uit twaalf sporters, die zich onder meer bezighouden met onderwerpen als verbetering van voorzieningen voor topsporters, vertegenwoordiging van sporters binnen de sportbonden en de dopingproblematiek.