Goffin verslaat Koeznetsov en treft nu Haase

ROTTERDAM - De Belg David Goffin heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament afgerekend met de Rus Andrej Koeznetsov: 6-3 6-2. De nummer drie van de plaatsingslijst in Ahoy neemt het nu in de volgende ronde op tegen Robin Haase.

Door ANP - 15-2-2017, 12:36 (Update 15-2-2017, 12:36)

De tennissers waren in de eerste set aan elkaar gewaagd en gaven weinig op elkaar toe. Het verschil werd gemaakt in de achtste game. Goffin ging aanvallender spelen en pakte direct twee breakpunten. Met een paar prachtige passeerslagen werkte de Rus deze echter weg om daarna zelf op gamepoint te komen in de belangrijke game. Goffin voerde het tempo op dat moment op en trok de game bij de derde kans alsnog zich toe.

In de eerste games van de tweede set stribbelde de nummer 54 van de ATP-ranking nog even tegen maar de 43 plaatsen hoger gerangschikte Goffin had al snel zijn ritme te pakken en troefde de Rus in het vervolg van de wedstrijd op alle fronten af.