ANP Noorse Johaug legt zich neer bij dopingstraf

OSLO - De Noorse langlaufster Therese Johaug gaat niet in beroep tegen de schorsing van dertien maanden wegens overtreding van de dopingregels. Dat heeft haar manager woensdag bevestigd tegenover het Noorse persbureau NTB. Johaug werd afgelopen najaar positief getest op het verboden middel clostebol, dat ze via een door de ploegarts voorgeschreven zonnebrandmiddel voor de lippen in haar lichaam had gekregen.

Door ANP - 15-2-2017, 12:30 (Update 15-2-2017, 12:30)

De meervoudig wereldkampioene vindt de straf te streng, liet ze eerder al weten. Ze houdt vol het middel onbewust te hebben gebruikt, maar de skibond van haar land verwijt haar onachtzaamheid. Door de schorsing mist ze de wereldtitelstrijd die vanaf 22 februari in het Finse Lahti plaatsvindt. Wel kan ze volgend jaar aan de Winterspelen van Pyeongchang meedoen.

De ploegdokter had de lippencrème in september in Italië gekocht en niet gezien dat op de verpakking ook het verboden ingrediënt stond vermeld. Hij heeft zijn functie neergelegd.