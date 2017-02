Hambüchen: olympisch goud met gescheurde pees

WETZLAR - Pas nu is gebleken dat turner Fabian Hambüchen zijn olympisch goud aan de rekstok in Rio de Janeiro behaald heeft met een gescheurde pees in zijn schouder. De Duitser bleef na zijn succes klagen over een pijnlijke rechterschouder, hoewel hij het gewricht amper nog belastte. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er een pees is gescheurd. Een operatie is noodzakelijk, bevestigde het management van de turner, die Epke Zonderland opvolgde als olympisch kampioen op het onderdeel rek, woensdag.

Door ANP - 15-2-2017, 11:09 (Update 15-2-2017, 11:09)

Hambüchen was in januari 2016 zwaar ten val gekomen tijdens een training. Op weg naar Rio hielden schouderklachten aan, maar een MRI-scan kort voor de Spelen gaf geen duidelijkheid. Hambüchen zag Zonderland in Rio uit de rekstok vallen, veroverde zelf het goud en liet weten zijn internationale carrière te beëindigen. ,,Ongelooflijk dat ik daar geturnd heb met een vrijwel volledig afgescheurde pees'', verklaarde de kampioen, die begin maart een operatie ondergaat.