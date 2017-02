Boonen maakt zich geen zorgen na val

NAKHAL - Tom Boonen heeft zich woensdag gewoon gemeld voor de start van de tweede etappe van de Ronde van Oman. De Belgische wielrenner van Quick-Step, bezig aan zijn afscheidstournee, kwam dinsdag ten val tijdens de massasprint. ,,Ik heb wat schaafwonden op mijn rug en billen, maar verder valt het allemaal mee", vertelde Boonen, die na zijn val de 40 kilometer naar het hotel op de fiets overbrugde.

Door ANP - 15-2-2017, 9:55 (Update 15-2-2017, 9:55)

,,Ik wilde zo snel mogelijk weg na de finish, nog even wat fietsen en het hoofd leegmaken. Na die val stond ik gewoon even op ontploffen omdat ik mijn sprint niet had kunnen rijden. Er zijn niet veel kansen voor mij in deze koers.'' Boonen verwacht niet veel problemen voor de tweede rit. ,,Ik ben een beetje stijf van die zware smak, maar meer is er niet aan de hand'', aldus de renner, die dit voorjaar na Parijs-Roubaix zijn loopbaan beëindigt.