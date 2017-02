Baanrenner Perkins voor Rusland naar Spelen

MELBOURNE - De Australische baanrenner Shane Perkins gaat proberen namens Rusland uit te komen op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Perkins, een tweevoudig wereldkampioen en winnaar van sprintbrons op de Spelen van Londen 2012, heeft dat woensdag op zijn Facebookpagina gemeld. De 30-jarige wereldkampioen keirin van 2011 werd afgelopen jaar niet geselecteerd voor de Spelen van Rio.

15-2-2017

,,De Russische wielerbond heeft me de mogelijkheid gegeven om mijn droom na te jagen om uit te komen op de Spelen in Tokio. Die hebben voor mij een speciale betekenis omdat mijn vader (Darryl Perkins) daar in 1964 aan de Spelen heeft deelgenomen'', liet hij weten. Perkins, die in 2012 nog de wereldtitel veroverde op de teamsprint, zegt alle medewerking te krijgen van de Australische bond.