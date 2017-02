Partij Bertens verregend in Doha

DOHA - Regen heeft dinsdag de eersterondepartij van tennisster Kiki Bertens in Doha dwars gezeten. De wedstrijd tegen Caroline Wozniacki werd bij een stand van 2-2 in de eerste set op de opslag van de Deense gestaakt wegens regenval. Eerder dinsdag regende het ook al lange tijd waardoor er urenlang niet gespeeld kon worden in de Qatarese hoofdstad.

Door ANP - 14-2-2017, 20:10 (Update 14-2-2017, 20:10)

Bertens begon goed aan de verlate partij en brak Wozniacki in de openingsgame. De Deense nummer achttien van de wereldranglijst, vier plaatsen hoger gerangschikt dan Bertens, sloeg in de vierde game echter terug. Bij een 30-15 stand in de vijfde game begon het vervolgens te regenen.