Titelverdediger Klizan verder in Ahoy

ANP Titelverdediger Klizan verder in Ahoy

ROTTERDAM - Titelverdediger Martin Klizan heeft dinsdag de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bereikt. De Slowaak won in drie sets van de Spanjaard Fernando Verdasco: 6-4 0-6 6-1.

Door ANP - 14-2-2017, 16:35 (Update 14-2-2017, 16:35)

De nummer 73 van de ATP-ranking speelt in de volgende ronde tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber, die de als achtste geplaatste Lucas Pouille versloeg.

Klizan won in 2016 het ATP-toernooi in Rotterdam door in de finale af te rekenen met de Fransman Gaël Monfils.