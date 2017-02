Frankrijk pakt goud in teamwedstrijd

ANP Frankrijk pakt goud in teamwedstrijd

SANKT MORITZ - De Franse skiërs hebben dinsdag bij de wereldkampioenschappen in Sankt Moritz de wedstrijd voor gemengde teams gewonnen. In de finale waren Alexis Pinturault, Tessa Worley, Adeline Baud Mugnier en Mathieu Faivre te sterk voor Slowakije. In de strijd om het brons won Zweden van gastland Zwitserland.

Door ANP - 14-2-2017, 14:19 (Update 14-2-2017, 14:19)

Frankrijk pakte het goud op dit onderdeel eerder in 2011.

Het Duitse team werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Felix Neureuther liep een rugblessure op. Het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor zijn deelname aan de reuzenslalom en slalom.