ANP Griekspoor kan niet verrassen tegen Müller

ROTTERDAM - Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Luxemburger Gilles Müller was in Ahoy veel te sterk voor de nummer 317 van de wereld: 6-3 6-2.

Door ANP - 14-2-2017, 13:50 (Update 14-2-2017, 13:50)

In de eerste set werd Griekspoor in zijn eerste servicegame direct gebroken. Daarna behield hij zijn eigen games maar kon hij niets doen tegen het servicegeweld van de Luxemburger. Tegen negen aces en een eerste servicepercentage van 76 procent van Müller kon de jonge Nederlander niets beginnen.

Ook in de tweede set werd Griekspoor direct gebroken en kon hij meteen in de achtervolging. Müller, 28e op de ATP-ranking, gaf Griekspoor nog wel twee breakkansen toen hij serveerde voor de wedstrijd. Müller serveerde deze echter weg en won direct de wedstrijd op z'n eerste matchpoint.

Met de uitschakeling van Griekspoor is er nog één Nederlander over in het enkelspel in Rotterdam. Robin Haase bereikte maandag de tweede ronde door de Duitser Florian Mayer uit te schakelen.