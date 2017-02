Muskens niet in actie op EK gemengde teams

ANP Muskens niet in actie op EK gemengde teams

LUBIN - Badmintonster Eefje Muskens komt niet actie voor Oranje op het EK voor gemengde teams in Polen, dat woensdag begint. Op Twitter plaatste ze een bericht waarin ze haar teamgenoten succes wenst.

Door ANP - 14-2-2017, 13:17 (Update 14-2-2017, 13:17)

,,Geen EK voor mij deze week vanwege een blessure. Ik wens mijn team veel succes! Hup Holland!", aldus Muskens.

Muskens bereikte met haar dubbelpartner Selena Piek op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de kwartfinale van het vrouwendubbelspel.

Woensdag 15 tot en met 19 februari is het EK badminton voor gemengde teams in Polen. Oranje komt daarin in de groepsfase uit tegen Duitsland en Zwitserland.