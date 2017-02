Kristoff wint weer eerste rit in Oman

ANP Kristoff wint weer eerste rit in Oman

AL SAWADI BEACH - De Noor Alexander Kristoff heeft dinsdag opnieuw de eerste etappe van de Ronde van Oman op zijn naam gebracht. Vorig jaar was de renner van Katoesja ook al de snelste in de openingsrit. Na een wedstrijd over 176,5 kilometer van Al Sawadi Beach naar Naseem Park was Kristoff de snelste in de massasprint. Hij bleef de Italianen Kristian Sbaragli en Sonny Colbrelli voor.

Door ANP - 14-2-2017, 12:28 (Update 14-2-2017, 12:56)

De Belg Tom Boonen kwam tijdens de sprint ten val. Hij liep daarbij schaafwonden op.

Kristoff was dit jaar ook al succesvol in de tweede etappe van de Ster van Bessège.