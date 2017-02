Bottas: ik zal moeten presteren

STUTTGART - Valtteri Bottas voelt behoorlijk wat druk in de aanloop van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De 27-jarige Fin neemt bij Mercedes het stoeltje over van de gestopte Duitser Nico Rosberg. ,,Ik zal Nico, de wereldkampioen vervangen. Ik zal moeten presteren'', zei hij na een bezoek aan het hoofdkwartier en museum van Mercedes in Stuttgart. ,,Het team heeft mij gekozen, omdat de leiding denkt dat ik het kan. Ik zal mij moeten bewijzen, elke dag dat ik in de auto zit.''

Bottas zal gaan rijden aan de zijde van de Brit Lewis Hamilton. ,,Ik zie dit seizoen als een geweldige kans. Ik wil ooit wereldkampioen worden, hoe eerder hoe beter. Als de auto snel genoeg is dit jaar, dan zal ik er alles aan doen. Maar ik neem het dag voor dag. Ik heb nog heel wat te leren.''

Hij zal het opnemen tegen Hamilton, maar ook samenwerken met de Brit. ,,Ik heb niet echt een plan. Ik richt mij op mijn werk. Ik zal hard werken voor het team en respect hebben voor mijn teamgenoten, ook als we hard tegen elkaar moeten gaan rijden. Ik zie geen problemen.''