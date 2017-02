Oranje loot Slowakije in Fed Cup

LONDEN - Het Nederlandse Fed Cupteam speelt op 22 en 23 april in en tegen Slowakije om in de wereldgroep te blijven. Dat heeft de loting dinsdag uitgewezen.

Door ANP - 14-2-2017, 11:40 (Update 14-2-2017, 11:40)

De Nederlandse tennissters verloren afgelopen weekend in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland. Alleen Kiki Bertens wist haar partij tegen Aryna Sabalenka te winnen.

Slowakije bemachtigde een plek in de promotie/degradatiewedstrijden door knap Italië met 3-2 te verslaan in de tweede wereldgroep. Rebecca Sramkova was de grote vrouw aan Slowaakse zijde. Ze versloeg Sara Errani en Francesca Schiavone.