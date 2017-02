Nuggets evenaren recordaantal driepunters

DENVER - De basketballers van Denver Nuggets hebben maandag (lokale tijd) in de NBA het recordaantal driepunters in een wedstrijd in de reguliere competitie geëvenaard. In de wedstrijd tegen Golden State Warriors (132-110) stopte de teller bij 24 driepunters. De Nuggets kwamen hiermee op hetzelfde aantal uit als Houston Rockets vorig jaar december.

Door ANP - 14-2-2017, 8:16 (Update 14-2-2017, 8:16)

De ploeg uit Denver had het record alleen in handen kunnen krijgen, maar in de laatste minuut gingen twee pogingen mis. Nikola Jokic was op dreef bij de Nuggets. Voor de tweede keer in zijn loopbaan maakte hij een triple-double. Met zijn rebounds (21), assists (12) en punten (17) kwamen hij uit in de dubbele cijfers. Rookie Juancho Hernangomez was topscorer bij de Nuggets met 27 punten, inclusief zes driepunters.

In de play-offs is het recordaantal driepunters (25) in handen van Cleveland Cavaliers.