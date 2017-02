Judoka De Wit viert verjaardag vervroegd met triomf op ’Wimbledon van het judo’

Foto AFP/Patrick Kovarik Frank de Wit schreeuwt het uit na zijn grandslamzege in Parijs.

PARIJS - Met zijn triomftocht tijdens de Grand Slam in Parijs in de categorie tot 81 kilogram heeft judoka Frank de Wit zich in een illuster rijtje geschaard. De 22-jarige Noord-Hollander is pas de achtste Nederlander die het ’Wimbledon’ van het judo wist te winnen. ,,Dit had ik echt niet verwacht’’, jubelde hij maandag op, nota bene, zijn verjaardag.

Door Kees van Dalsemk.van.dalsem@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 22:31 (Update 13-2-2017, 22:31)

Na Wim Ruska (1971), Ben Sonnemans en Dennis van der Geest (1999), Maarten Arens (2000), Mark Huizinga (2002), Guillaume Elmont (2005 en 2007)...