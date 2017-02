Berdych verder in Rotterdam

ANP Berdych verder in Rotterdam

ROTTERDAM - Tomas Berdych heeft maandag bij het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam aan de verwachtingen voldaan. De als vierde geplaatste Tsjechische tennisser won in de eerste ronde in twee sets van de Roemeen Marius Copil: 7-6 (3) 6-4.

Door ANP - 13-2-2017, 21:37 (Update 13-2-2017, 21:37)

Berdych, die het toernooi in Ahoy in 2014 op zijn naam schreef, krijgt de Serviër Viktor Troicki of de Fransman Richard Gasquet als volgende opponent. De 31-jarige speler had tegen Copil last van zijn lies en liet zich daar na de eerste set aan behandelen.

Berdych, de nummer dertien van de wereld, won in zijn loopbaan tot dusverre dertien ATP-toernooien. In 2015 bereikte hij met de vierde plek zijn hoogste positie ooit op de mondiale ranglijst.