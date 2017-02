Ook Van der Haas naar WK alpineskiën

ANP Ook Van der Haas naar WK alpineskiën

DEN HAAG - Nederland is deze week bij de wereldkampioenschappen alpineskiën in Sankt Moritz met vijf deelnemers vertegenwoordigd. Adriana Jelinkova, Steffan Winkelhorst en Steven Théolier hadden zich al in een eerder stadium geplaatst. Maarten Meiners voldeed zondag aan de WK-limiet, en Spike van der Haas werd maandag als vijfde toegevoegd. De negentienjarige skiër kreeg maandag van de commissie topsport van de Nederlandse Ski Vereniging te horen dat hij ook mee mag doen.

Door ANP - 13-2-2017, 18:33 (Update 13-2-2017, 18:33)

Van der Haas voldeed niet aan de limiet voor deelname in Sankt Moritz. De Nederlandse Ski Vereniging besloot de sporter uit Westknollendam toch te sturen. Van der Haas had vorig jaar namelijk met veel blessures te maken en kon daardoor niet veel punten halen.

,,Aan het begin van het seizoen had ik niet verwacht dat ik naar de WK zou gaan, want ik ben nog heel jong'', aldus Van der Haas, die meedoet op de slalom en mogelijk ook op de reuzenslalom.