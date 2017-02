Haase heeft baat bij nieuwe coach Knaap

ANP Haase heeft baat bij nieuwe coach Knaap

ROTTERDAM - Robin Haase was maandag vol lof over zijn coach Raymond Knaap, met wie hij sinds afgelopen najaar werkt. ,,Ik voel geen druk van hem, ik kan mezelf zijn'', omschreef hij de samenwerking met de ervaren coach die eerder onder anderen ook Igor Sijsling begeleidde. Haase won maandag zijn eerste partij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament van de Duitser Florian Mayer.

Door ANP - 13-2-2017, 18:18 (Update 13-2-2017, 18:18)

Knaap volgde Mark de J. op, de tenniscoach die verdacht wordt van moord op zakenman Koen Everink. ,,Raymond laat mij vaak naar oplossingen zoeken, geeft me de ruimte. Als ik nu vol erin ga op een breakpoint, dan kan dat. Vaak hoorde ik dan van coaches: niet doen.'' Het was de tijd om met Knaap aan de slag te gaan. ,,In het verleden was het geen goede combi geweest, maar hij is op mentaal gebied verbeterd. We 'sparren' veel, over hoe we een tegenstander gaan aanpakken'', vertelde Haase, die al jaren terug hulp zocht bij zogenoemde life-coaches. ,,Ik ben veel rustiger, maar dat is al een tijdje. Af en toe gebeuren er dingen waardoor je een terugval hebt, maar ik zet al jaren goede performances neer, ook mentaal.''