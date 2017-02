Haase wint eindelijk weer in Ahoy

ANP Haase wint eindelijk weer in Ahoy

ROTTERDAM - Voor het eerst sinds 2008 bereikte Robin Haase maandag de tweede ronde op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De Hagenaar versloeg in de eerste ronde de Duitser Florian Mayer in twee sets: 7-5 7-6 (3).

Door ANP - 13-2-2017, 16:59 (Update 13-2-2017, 17:52)

Haase haalde negen jaar geleden de kwartfinales in Ahoy. In de jaren erna strandde hij telkens in de eerste ronde, twee keer ontbrak Haase in Rotterdam. Vorig jaar was de Fransman Gilles Simon, toen de nummer 15 van de wereld, meteen te sterk. Het was niet in zijn hoofd gaan zitten, beweerde hij . ,,Je hebt hier altijd te maken met een sterk veld, dan is de kans groot dat je direct tegen een top 20-speler loot.''

Met de 33-jarige Mayer, die dit jaar nog geen wedstrijd had gewonnen maar wel elf plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, had Haase beter geloot. ,,Het was een fiftyfifty-wedstrijd'', had hij vooraf al bedacht. Hij kent Mayer, met wie hij nog dubbelde in Australië. ,,Een irritante tennisser, dat vinden er meer. Niet als persoon overigens. Hij speelt met heel veel slice, heel gevarieerd ook met veel dropshots. Van de mindere spelers hier, waartoe ik ook behoor, was dit er een die ik niet wilde treffen.''

Voorbereiding

Het kwam er wel van, op de maandagmiddag voor matig bezette tribunes. ,,Het maakt me niet uit, alleen mijn voorbereiding was niet optimaal. Maar je moet je als tennisser aanpassen. Verder boeit het me niet wanneer ik speel.''

Haase had dit jaar ook nog niet veel gewonnen, maar wel al een aantal goede partijen gespeeld. Op de Australian Open verzuimde hij in de eerste ronde te stunten tegen Alexander Zverev en vorige week was de nederlaag tegen Viktor Troicki in Sofia (tweede ronde) ook onnodig.

Breakpoint

Tegen Mayer benutte hij in de elfde game zijn derde breakpoint om daarna de set uit te serveren. In de tweede set kreeg Haase tien mogelijkheden de opslag van zijn tegenstander te breken, tegen Mayer nul. ,,Als je goed speelt, creëer je kansen'', keek hij terug op zijn zege. De tiebreak, die er eigenlijk niet had moeten zijn, won hij overtuigend: 7-3.

In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen de Belg David Goffin en de Rus Andrei Koeznetsov, die woensdag wordt gespeeld.