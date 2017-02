Red Bull presenteert bolide op 26 februari

ANP Red Bull presenteert bolide op 26 februari

MILTON KEYNES - Red Bull presenteert de bolide waarmee Max Verstappen komend seizoen wil vlammen in de Formule 1 op zondag 26 februari. De Oostenrijkse renstal onthult beelden van de RB13, zoals de nieuwe auto gaat heten, op de website. Een dag later komt de bolide voor het eerst 'live' in actie als de testsessies in Barcelona beginnen.

Door ANP - 13-2-2017, 15:00 (Update 13-2-2017, 15:00)

Red Bull gaf de afgelopen weken al iets prijs van het uiterlijk van de RB13 in filmpjes die online verschenen. Tijdens een rondje door de fabriek in Milton Keynes was te zien dat de bolide net als afgelopen seizoen mat van kleur is. Verstappen en zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo mogen de RB13 van 27 februari tot en met 2 maart testen op het circuit van Barcelona. Een week later staat daar nog een vierdaagse testsessie op het programma.

Het Formule 1-seizoen begint op 26 maart in Australië. De Red Bulls willen de strijd aan gaan met Mercedes, dat de afgelopen drie jaar domineerde.