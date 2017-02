Bertens boekt winst ondanks verlies

ANP Bertens boekt winst ondanks verlies

LONDEN - Tennisster Kiki Bertens heeft twee plaatsen winst geboekt op de wereldranglijst. De 25-jarige Westlandse vond haar naam maandag terug op de 22e plek, twee posities hoger dan de vorige keer. Bertens kende een tegenvallende week, waarin ze met Oranje in de kwartfinale van de Fed Cup moest buigen voor Wit-Rusland (4-1).

Door ANP - 13-2-2017, 8:43 (Update 13-2-2017, 8:43)

De kopvrouw van het Nederlands team trok zaterdag de stand in de ontmoeting gelijk door Arina Sabalenka in drie sets te verslaan, maar leidde zondag met onverwacht verlies tegen Aliaksandra Sasnovitsj de ondergang van Oranje in. De wedstrijden in de Fed Cup tellen overigens niet mee voor de wereldranglijst. Bertens won dit jaar op de WTA-tour pas twee partijen. Ze vloog vanuit Minsk direct door naar Doha, waar ze het dinsdag opneemt tegen de Deense Caroline Wozniacki.

In de top tien bij de vrouwen veranderde niets, bij de mannen nam Roger Federer de negende plek over van Gaël Monfils. Robin Haase, die afgelopen week de tweede ronde haalde in Sofia, bleef staan op plek 57. Hij komt maandag in actie op het ATP-toernooi van Rotterdam.