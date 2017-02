Golfer Spieth klasse apart in Pebble Beach

PEBBLE BEACH - De Amerikaanse golfer Jordan Spieth heeft met veel machtsvertoon het PGA-toernooi van Pebble Beach op zijn naam geschreven. De 23-jarige Texaan, tweevoudig majorwinnaar, was een klasse apart in Californië. Spieth won met vier slagen voorsprong op zijn eerste achtervolger, landgenoot Kelly Kraft. Dustin Johnson moest als nummer drie vijf slagen toegeven.

Spieth was de slotronde in gegaan met een voorsprong van liefst zes slagen en hoefde zondag dus geen risico's te nemen. De Texaan bleef koel, sloeg onderweg twee birdies en kwam uit op zeventig slagen, twee onder het baangemiddelde. ,,Het was bijna saai'', zei Spieth lachend. ,,Ik kon me wat foutjes permitteren, maar die maakte ik niet. Sorry dat het daardoor niet zo spannend was.''

De golfer, die in 2015 zijn grote doorbraak beleefde, vierde zijn negende overwinning op de Amerikaanse PGA Tour.