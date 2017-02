Tennissters VS naar laatste vier Fed Cup

LAHAINA - De Amerikaanse tennissters hebben de laatste plek in de halve finales van de Fed Cup bemachtigd. Op het eiland Maui in Hawaï rekende 'Team USA' af met Duitsland: 4-0. Eén enkelspel werd niet afgewerkt, omdat Julia Görges geblesseerd was. Duitsland moest het stellen zonder kopvrouw Angelique Kerber.

Door ANP - 13-2-2017, 7:55 (Update 13-2-2017, 7:55)

Coco Vandeweghe, vorige maand halvefinaliste op de Australian Open, won haar twee partijen tegen Görges (6-3 6-1) en Andrea Petkovic (3-6 6-4 6-0). Alison Riske had zaterdag al afgerekend met Petkovic, in een partij die werd overschaduwd door een pijnlijke blunder van de Amerikaanse organisatie met het Duitse volkslied.

De lange trip naar Hawaï liep voor de Duitsers helemaal uit op een catastrofe, omdat alle partijen werden verloren. Ze moeten daarom net als Nederland in de play-offs strijden om lijfsbehoud in de wereldgroep. De Amerikaanse tennissters treffen in de halve finale titelverdediger Tsjechië, de andere finalist komt uit de confrontatie tussen Wit-Rusland en Zwitserland.