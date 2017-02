Titelverdediger Tsjechië door in Fed Cup

ANP Titelverdediger Tsjechië door in Fed Cup

OSTRAVA - Tsjechië heeft de eerste horde genomen op weg naar prolongatie van de Fed Cup. De Tsjechische tennissters, die het landentoernooi in de afgelopen zes jaar liefst vijf keer wonnen, rekenden in de kwartfinale af met Spanje: 3-2. Barbora Strycova sleepte zondag het beslissende derde punt binnen, door Lara Arruabarrena in het vierde enkelspel te verslaan (6-4 6-4).

Door ANP - 12-2-2017, 19:48 (Update 12-2-2017, 19:48)

Strycova had een dag eerder de openingspartij tegen Garbiñe Muguruza verloren (0-6 6-3 1-6). De Tsjechische kopvrouw Karolina Pliskova trok de stand gelijk door Arruabarrena met 6-4 7-5 te kloppen en versloeg daarna ook Muguruza (6-2 6-2). Strycova besliste de tweestrijd, waarna het afsluitende dubbel naar Spanje ging.

De verliezend finalist van vorig jaar, Frankrijk, vloog er in de kwartfinale al uit. Zwitserland had de Françaises al na vier partijen op de knieën gekregen. Timea Bacsinszky won twee keer en Belinda Bencic haalde zondagmiddag in Genève het beslissende punt binnen door Pauline Parmentier met 6-3 6-4 te kloppen. Zwitserland speelt in de halve finale tegen Wit-Rusland, dat in Minsk de Nederlandse tennissters met 4-1 versloeg.