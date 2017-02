Dimitrov wint voor eigen publiek in Sofia

SOFIA - De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft zondag voor eigen publiek het ATP-toernooi van Sofia op zijn naam geschreven. De nummer dertien van de wereld rekende in de finale af met David Goffin uit België: 7-5 6-4. Dimitrov komt met zijn zesde ATP-titel op zak komende week naar Rotterdam, waar hij meedoet aan het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Door ANP - 12-2-2017, 18:17 (Update 12-2-2017, 18:17)

De Bulgaar verkeert in uitstekende vorm. Dimitrov won dit jaar al het ATP-toernooi van Brisbane en bereikte daarna op de Australian Open de halve finales, waarin hij in vijf sets moest buigen voor de Spanjaard Rafael Nadal.

Dimitrov is komende week in Rotterdam de nummer vijf van de plaatsingslijst. De Bulgaar begint het toernooi tegen de Duitser Mischa Zverev. Goffin komt ook naar Ahoy. De Belg, als derde geplaatst, treft Andrei Koeznetsov uit Rusland in de openingsronde.