Judoka De Wit pakt goud bij Grand Slam Parijs

PARIJS - Frank de Wit heeft zondag bij de Grand Slam in Parijs goud veroverd in de klasse tot 81 kilo. De twintigjarige Nederlander klopte de Georgische judoka Zebeda Rekhviashvili in de finale met waza-ari. Het is voor De Wit zijn eerste grote zege tijdens een Grand Slam. Vorig jaar won hij in Parijs brons.

Door ANP - 12-2-2017, 17:45 (Update 12-2-2017, 17:45)

De twee judoka's maakten er een spannende wedstrijd van. Pas tijdens de golden score, de verlenging na de officiële wedstrijd van vier minuten, werd er gescoord. De Wit nam de aanval van de Georgiër goed over en won met waza-ari.