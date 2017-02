Verstegen daagt Hassan uit

APELDOORN - Sanne Verstegen is dit indoorseizoen blikvanger op de 800 meter. De 31-jarige atlete uit Rotterdam soleerde zondag bij de NK indoor in Apeldoorn naar de titel op de 800 meter in een persoonlijk record van 2.01,89. ,,Deze tijd loop ik dus in mijn eentje, van start tot finish. Ik heb even laten zien waartoe ik in staat ben en de finale bij de EK indoor in Belgrado is nu zeker haalbaar'', aldus de atlete.

Verstegen durft met gemak de vergelijking aan met Sifan Hassan, die de internationale top al heeft bereikt. ,,Vorig jaar versloeg Hassan mij in de finale. Liep ze ook vanaf het begin aan kop, maar haar tijd was bijna een seconde langzamer dan die van mij. Ik ben gewoon superfit en voel dat er meer in zit.''

Het Nederlands record op de 800 meter indoor (2.00,01) acht Verstegen nog iets te hoog gegrepen, maar ze heeft voor komende week al een nieuw doel gesteld. ,,In Birmingham doe ik een aanval op het Nederlands record op de 1000 meter. Ik zoek die uitdaging.''