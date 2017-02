Visser onder 8 seconden naar titel 60 horden

ANP Visser onder 8 seconden naar titel 60 horden

APELDOORN - Nadine Visser heeft zondag op indrukwekkende wijze de Nederlandse indoortitel op de 60 meter horden veroverd. Ze won het goud in 7,98 seconden, de tweede tijd ooit gelopen door een Nederlandse. Alleen Marjan Olyslager was bijna dertig jaar geleden sneller. Haar Nederlandse record van 7,89 stamt uit 1989.

Door ANP - 12-2-2017, 17:12 (Update 12-2-2017, 17:30)

Sharona Bakker eindigde in de finale als tweede in 8,10. De IJmuidense, die opnieuw lang blessureleed te boven is, voldeed daarmee aan de limiet voor de EK indoor in Belgrado.