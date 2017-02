Zverev met toernooizege op zak naar Rotterdam

MONTPELLIER - Alexander Zverev komt met een goed gevoel naar Rotterdam, waar hij komende week deelneemt aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De negentienjarige Duitser veroverde zondag in Montpellier zijn tweede ATP-titel. Zverev won in de finale, die anderhalf uur duurde, van de Fransman Richard Gasquet: 7-6 (4) 6-3. Het was een duel tussen de nummers 21 en 22 van de wereld.

Door ANP - 12-2-2017, 16:43 (Update 12-2-2017, 16:43)

In september vorig jaar behaalde Zverev zijn eerste toernooiwinst, in de Russische stad Sint-Petersburg. In Rotterdam neemt Zverev het in de eerste ronde op tegen de als tweede geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem.

Gasquet had het Franse tennistoernooi al vier keer gewonnen, in 2006, 2013, 2015 en 2016. In 2006 was Lyon nog de speelstad van het Open Sud de France.