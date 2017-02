Drie EK-limieten in finale 400 meter

APELDOORN - Drie atleten doken zondag bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn in de finale van de 400 meter onder de limiet voor de EK, begin maart in Belgrado. Liemarvin Bonevacia prolongeerde zijn titel in 46,82, maar Tony van Diepen en Terrence Agard voldeden ook aan de eis. Van Diepen liep naar het zilver in 46,87 en Agard behaalde het brons in 46,94. De vereiste tijd voor Belgrado is 47,20.

Door ANP - 12-2-2017, 16:21 (Update 12-2-2017, 16:21)

Bonevacia was van het trio degene die zich al eerder had geplaatst voor de EK indoor.