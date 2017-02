Titel en EK-limiet Ghafoor op 400 meter

APELDOORN - Madiea Ghafoor heeft zondag in Apeldoorn de Nederlandse indoortitel op de 400 meter veroverd. De Amsterdamse atlete deed dat in een tijd van 52,88 seconden en daarmee slechtte ze de limiet voor de EK indoor in Belgrado (53,20).

Door ANP - 12-2-2017, 16:13 (Update 12-2-2017, 16:13)

Ghafoor troefde op het laatste stukje naar de finish Lisanne de Witte af, die het zilver pakte in 52,95 en daarmee nogmaals onder de limiet voor de EK bleef. De Witte had zich eerder deze winter bij indoorwedstrijden in Boston al gekwalificeerd voor de titelstrijd in de Servische hoofdstad.

Ghafoor toonde zaterdag al haar vorm met het zilver op de 60 meter.