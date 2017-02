Shorttrackers winnen wereldbeker aflossing

MINSK - De Nederlandse aflossingsploeg heeft zondag goud veroverd bij de wereldbekerwedstrijden in het Wit-Russische Minsk. Het viertal met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dennis Visser en afmaker Sjinkie Knegt klopte in de slotfase Rusland en Kazachstan. Het was de eerste Nederlandse zege dit wereldbekerseizoen op de aflossing, na vier tweede plekken.

12-2-2017

Met de zege in Minsk heeft het Oranje-kwartet ook de eindzege in de wereldbeker voor zich opgeëist. Alleen China kon Nederland in de finale nog bedreigen, maar de Chinezen raakten na enkele moeizame wissels achterop en eindigden als vierde.

Knegt moest het als slotrijder afmaken en leek bij de laatste wissel te worden ingehaald door de Rus Victor An. Hij herstelde zich echter goed en hield zijn rivaal eenvoudig van de overwinning.