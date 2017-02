Feuz laat Zwitsers juichen met afdalingsgoud

SANKT MORITZ - Skiër Beat Feuz heeft Zwitserland zondag op de WK in het eigen Sankt Moritz het goud bezorgd op de afdaling, het koningsnummer. Feuz bracht zijn landgenoten op de tribunes in vervoering door met 1.38,91 de beste tijd neer te zetten.

Door ANP - 12-2-2017, 15:20 (Update 12-2-2017, 16:32)

De Zwitser kon zichzelf zaterdag op zijn dertigste verjaardag geen verjaardagscadeau geven, omdat de afdaling toen wegens slecht zicht niet kon worden afgewerkt. Een dag later deed hij dat op de ijzige piste wel door de Canadees Erik Guay (1.39,03) nipt voor te blijven. De Oostenrijker Max Franz legde op 0,37 seconde beslag op het brons.

Voor Feuz is het zijn eerste grote titel. Twee jaar geleden haalde hij bij de WK in het Amerikaanse Beaver Creek brons op de afdaling. Precies tien jaar geleden toonde de Zwitser zijn grote talent door drie keer goud te veroveren op het WK voor junioren.

Geniale afdaling

De 30-jarige Feuz liet vorig jaar al zien dat de pistes in Sankt Moritz hem op het lijf geschreven zijn. Op dezelfde plek boekte hij op de super-G en de afdaling zijn eerste zeges na vier jaar met de nodige blessures. Zondag dook hij in het laatste deel onder de tijd van landgenoot Patrick Küng en de Noor Kjetil Jansrud, die beiden dezelfde tijd (1.39,30) op de klok hadden gezet. Guay bedreigde de tijd van Feuz, maar greep na een foutje naast zijn tweede wereldtitel.

,,Hiervoor doe je aan skiën. Dit was een geniale afdaling. Het is ongelofelijk, om dit in Zwitserland te doen'', zei een uitzinnige Feuz, die werd aangemoedigd door onder meer tennisser Roger Federer. ,,Mijn gevoel was deze ochtend goed. Het publiek was geweldig en heeft me voortgestuwd."