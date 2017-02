Zesde indoortitel 800 meter voor Kupers

ANP Zesde indoortitel 800 meter voor Kupers

APELDOORN - Thijmen Kupers heeft zondag voor de zesde keer op rij de Nederlandse indoortitel op de 800 meter veroverd. De atleet van Groningen Atletiek won de finale in het Omnisport van Apeldoorn met overmacht in 1.49,20.

Door ANP - 12-2-2017, 15:05 (Update 12-2-2017, 15:05)

Kupers plaatste zich zaterdag in de series al voor de EK indoor begin maart in Belgrado. De 25-jarige atleet dook toen met 1.48,33 ruim onder de limiet van 1.49,00. In 2015 liep Kupers naar brons bij de EK indoor in Praag.