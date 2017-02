De Vries verovert in Minsk opnieuw zilver

MINSK - Shorttrackster Rianne de Vries heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in de Wit-Russische hoofdstad Minsk genoegen moeten nemen met zilver op de 1000 meter. De 26-jarige Nederlandse lag het grootste deel van de race aan de leiding, maar zag in de slotfase de Chinese Han Yutong binnendoor voorbijsteken. Het brons ging naar de Japanse Sumire Kikuchi.

Door ANP - 12-2-2017, 14:56 (Update 12-2-2017, 14:56)

Voor De Vries betekende het haar tweede individuele eremetaal in een week tijd. Vorige week veroverde ze zilver op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Dresden. Dat was haar eerste individuele medaille.