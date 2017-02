Jaspers moet buigen voor Caudron

ANP Jaspers moet buigen voor Caudron

BURSA - Biljarter Dick Jaspers is zondag bij de eerste wereldbekerwedstrijd driebanden van dit seizoen als tweede geëindigd. De Belg Frédric Caudron was in het Turkse Bursa in de finale in minder dan drie kwartier klaar met de Willebrorder, de nummer één van de wereld. Het werd in zeven beurten 40-14 voor Caudron, die de partij was gestart met een serie van twaalf caramboles.

Door ANP - 12-2-2017, 14:55 (Update 12-2-2017, 14:55)

Jaspers, die in de halve finale de Fransman Jérémy Bury geen schijn van kans had gegeven, kwam terug met een serie van vijf maar tegen de Belgisch kampioen was dat niet genoeg. Caudron kwam uit op een moyenne van 5,714.

Jaspers blijft wel de wereldranglijst aanvoeren, voor Caudron.