ANP Jackpot voor Team LottoNL-Jumbo

GANGNEUNG - Met een oogst van vijftien medailles (acht goud, drie zilver en vier brons) zijn de WK afstanden in Zuid-Korea voor de Nederlandse schaatsploeg uitstekend verlopen. Alleen de 500 meter en 5000 meter voor vrouwen en de twee massastarts leverden geen eremetaal op.

Door ANP - 12-2-2017, 13:44 (Update 12-2-2017, 13:44)

Ter vergelijking: de eindscore van de WK 2015 in Heerenveen bedroeg 17 plakken (vijf goud, zeven zilver, vijf brons) en van de WK 2016 in Kolomna zestien medailles (zes goud, vijf zilver, vijf brons).

Team LottoNL-Jumbo was de grote winnaar op de gloednieuwe Olympic Oval in Gangneung, waar over een jaar het olympisch schaatstoernooi wordt afgewerkt. De ploeg van coach Jac Orie nam liefst zes gouden en een bronzen plak mee naar huis.

Feestelijk

Door de aanhoudende successen was volgens kopman Sven Kramer de terugreis naar het nogal afgelegen hotel steeds een feestelijke gebeurtenis. ,,Het was een heel eind rijden, maar omdat we elke keer wat te vieren hadden, was dat geen probleem. Een belangrijke factor van ons succes is, dat we zoveel schik met elkaar hebben.''

Orie beaamde de woorden van Kramer. ,,De sfeer is echt supergoed. Die gasten zijn helemaal op elkaar ingespeeld en helpen elkaar waar ze kunnen. Niemand voelt zich ergens te groot voor.''

Prima kwaliteit

Mede dankzij het vruchtbare eindresultaat verliep de eerste kennismaking met het olympisch strijdtoneel grotendeels naar wens voor de Nederlandse schaatsdelegatie. De harde en gladde ijspiste, geprepareerd door de ervaren Canadees Mark Messer en zijn team van de Olympic Oval in Calgary, bleek van prima kwaliteit. Mede daardoor werden er nogal wat nationale en persoonlijke records gereden.

Even was er nog wel wat gedoe over een batterij aan blowers aan het plafond die voor een gunstig rugbriesje zouden zorgen, maar die discussie verstomde alweer vrij snel. ,,Wij blijven het echter nauwlettend volgen'', verzekerde technisch directeur Arie Koops van de Nederlandse schaatsbond (KNSB). ,,We gaan hier de wind evenals bij Sotsji 2014 meten en in kaart brengen. Als er onregelmatigheden zijn, gaan we dat melden. Het maakt ons niet uit dat er een beetje meewind is, als het dan maar wel voor iedereen gelijk is.''