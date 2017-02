Tennisbond VS blundert met Duits volkslied

HONOLULU - De Amerikaanse tennisbond USTA is door het stof gegaan na een blunder met het Duitse volkslied. Duitse sporters en fans reageerden volgens de BBC boos toen ze op een toernooi in Hawaï een verouderde versie van het lied te horen kregen die in verband wordt gebracht met de nazitijd.

Door ANP - 12-2-2017, 13:36 (Update 12-2-2017, 13:36)

Een zanger bij de Fed Cup zong per ongeluk een versie van het Deutschlandlied dat onder meer de woorden ,,Duitsland, Duitsland boven alles'' bevat. Dat ging tegen het zere been van onder meer de Duitse tennisster Andrea Petković, die schande sprak van de fout. ,,Het was schandalig en aanstootgevend'', oordeelde de topsportster.

Het Deutschlandlied werd in de jaren twintig het officiële volkslied van de democratische Weimarrepubliek. Na de Tweede Wereldoorlog werden omstreden delen van het lied in de ban gedaan. De USTA bood excuses aan en beloofde beterschap. ,,Deze fout zal niet worden herhaald'', kondigde de bond aan.