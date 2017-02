Fed Cupteam verliest van Wit-Rusland

ANP Fed Cupteam verliest van Wit-Rusland

MINSK - De Nederlandse tennissters hebben hun stunt van vorig jaar in de Fed Cup dit jaar niet kunnen herhalen. Michaëlla Krajicek verloor zondag van Arina Sabalenka (7-6 6-4) waardoor Oranje in Minsk in de eerste ronde met 3-1 ten onder ging tegen Wit-Rusland. Eerder op de dag had Kiki Bertens het niet gered tegen Aliaksandra Sasnovitsj. Oranje bereikte vorig jaar nog de halve finales, waarin Frankrijk net te sterk was.

Door ANP - 12-2-2017, 12:48 (Update 12-2-2017, 13:24)

De tweede dag van de landenontmoeting was begonnen bij een 1-1-stand nadat zaterdag Krajicek de openingspartij had verloren van Sasnovitsj en Bertens als nummer 24 van de wereld, zij het moeizaam, aan de verwachtingen had voldaan door de pas 18-jarige Sabalenka te verslaan. De kopvrouw van Oranje had daar wel bijna tweeëneenhalf uur voor nodig. De nummer 142 van de wereld won de eerste set en liet Bertens in de tweede set tot twee keer toe ontsnappen.

Die inspanning leek de Wateringse zondag nog niet te hebben verwerkt. Tegen Sasnovitjs, eveneens geen speelster uit de top 100, ging ze in twee sets (6-3 6-4) ten onder met een pijnlijke dubbele fout als afsluiter. Dat betekende dat Krajicek, dit weekeinde verrassend door captain Paul Haarhuis gekozen voor het enkelspel, Oranje in de race moest houden door een beslissend dubbel af te dwingen. Dat lukte haar niet. Na setverlies en twee verloren opslaggames in de tweede set, leek het snel gebeurd maar Krajicek knokte zich met twee breaks terug naar 4-4. Met een dubbele fout verloor ze daarna nogmaals haar opslag waarna Sabalenka de partij uitserveerde en Wit-Rusland zich plaatste voor de halve finales.

De vier verliezers uit de wereldgroep en de vier winnaars uit wereldgroep 2 gaan nu spelen om een plaats in de hoogste klasse. Daarvoor wordt dinsdag geloot.