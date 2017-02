Valpartij breekt Schouten bij massastart op

GANGNEUNG - Irene Schouten heeft zondag bij de WK afstanden in Zuid-Korea geen medaille kunnen pakken op de massastart. Door een valpartij in de zestiende en laatste ronde schakelde de wereldkampioene van 2015 zichzelf uit. Tot groot enthousiasme van het thuispubliek won de Zuid-Koreaanse schaatser Kim Bo-reum de eindsprint, op de finishlijn gevolgd door de Japanse Nana Takagi en de Amerikaanse Heather Bergsma-Richardson, de kersverse wereldkampioene op de 1000 en 1500 meter.

Door ANP - 12-2-2017, 12:47 (Update 12-2-2017, 13:29)

Schouten behoorde vooraf tot de titelkandidaten. De 24-jarige marathonschaatsster uit Andijk schaatste met haar teamgenote Carien Kleibeuker een attente race. Beiden bleven goed vooraan rijden, maar bij een inhaalpoging in de voorlaatste bocht aan de binnenkant ging het fout. Schouten ging onderuit en nam in haar val diverse collega's mee. Daarmee waren haar kansen en die van gangmaker Kleibeuker verkeken.

,,Ik had buitenom moeten rijden in plaats van binnendoor'', sprak Schouten na afloop bij de NOS schuldbewust. ,,Ik zocht nu juist de drukte op, terwijl ik snel genoeg ben om die andere meiden langs de buitenkant te passeren. Nou ja, hier leren we weer van.''

Bij de mannen verliep de massastart op een bizarre wijze. In de beginfase mochten zes schaatsers wegrijden en voordat het peloton, met Jorrit Bergsma en Gary Hekman namens Oranje in actie, het in de gaten had, bedroeg de voorsprong bijna driekwart ronde. Bergsma probeerde nog wel een inhaalactie op gang te brengen, maar die poging mislukte. De Amerikaan Joey Mantia zegevierde, met de Fransman Alexis Contin als tweede en de Canadees Olivier Jean als derde.