ANP Skiester Stuhec pakt WK-goud op afdaling

SANKT MORITZ - De wereldtitel op de afdaling bij de vrouwen blijft in Sloveense handen. Nadat twee jaar geleden skiester Tina Maze de beste was, won ditmaal haar landgenote Ilka Stuhec. Ze hield op de piste in Sankt Moritz de Oostenrijkse Stephanie Venier en de Amerikaanse Lindsey Vonn achter zich.

Door ANP - 12-2-2017, 12:30 (Update 12-2-2017, 12:30)

Stuhec heerst dit seizoen op de afdaling in de wereldbekerwedstrijden. Zondag had ze een voorsprong van 0,40 op Venier, die op haar erelijst tot nu toe pas één zilveren medaille bij de senioren heeft staan. Dit seizoen veroverde ze een keer zilver bij een wereldbekerwedstrijd op de super-G.

De 26-jarige Stuhec is op WK's en Olympische Spelen nog een onbeschreven blad. Dit seizoen won ze al wel vijf keer in de wereldbeker: drie keer op de afdaling, één keer op de super-G en een keer op de combinatie.