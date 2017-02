Wüst: finish kwam 30 meter te vroeg

ANP Wüst: finish kwam 30 meter te vroeg

GANGNEUNG - Ireen Wüst had zondag bij de WK afstanden op de Olympic Oval in Gangneung bijna een zeldzame hattrick op haar naam gebracht. Na goud op de 3000 meter en de ploegachtervolging had de Brabantse schaatsster op de 1500 meter de wereldtitel eveneens voor het grijpen. ,,De race was echter 30 meter tekort voor mij'', merkte ze nuchter op.

Door ANP - 12-2-2017, 12:20 (Update 12-2-2017, 12:20)

Na een enerverend gevecht in de laatste rit zegevierde de altijd snel startende Heather Bergsma-Richardson uit de Verenigde Staten met miniem verschil: 1.54,08 tegen 1.54,19. ,,Ik ben best wel wat teleurgesteld'', liet Wüst bij de NOS weten. ,,Het was een goede race, maar Bergsma was net iets beter.''

Wüst was zaterdagavond niet blij toen ze hoorde dat ze tegen Bergsma, de houdster van het wereldrecord (1.50,85), moest starten. ,,Ik wist meteen dat het heel lastig zou worden, zeker ook omdat ik in de binnenbaan moest starten en dus de laatste buitenbocht zou hebben. Het raceplan werkte goed. Ik moest in mijn jacht op Heather blijven schaatsen. Dat lukte. Ik had haar op het rechte stuk nog bijna te pakken, maar de finish kwam net iets te vroeg.''