ANP Nuis: nooit zo'n lekkere rit gereden

GANGNEUNG - Kjeld Nuis had er eigenlijk even geen woorden voor. ,,Dit is gestoord, ik weet niet hoe ik het gedaan heb'', sprak de schaatser van LottoNL-Jumbo bij de NOS, kort nadat hij in Gangneung bij de WK afstanden zijn tweede gouden medaille had veroverd. Nuis won de 1500 meter, nadat hij zaterdag al de beste was geweest op de 1000 meter.

Door ANP - 12-2-2017, 12:08 (Update 12-2-2017, 12:08)

,,Ik voelde me zo sterk. Ik dacht: ik open relaxed en rijd dan drie rondjes zo hard als ik kan. Ik heb nooit zo'n lekkere rit gereden op de 1500 meter. En dan komt er ook nog zo'n tijd uit. Heerlijk, echt fantastisch.''

Op dezelfde baan wordt volgend jaar om olympisch goud gereden. ,,Ik heb nu al zin in volgend jaar'', zei Nuis. ,,Als ik dit nu al kan, op dit ijs. De anderen hebben een slagje in te halen.''