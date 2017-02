Dekker strandt in achtste finales Pyeongchang

PYEONGCHANG - Snowboardster Michelle Dekker is zondag op het olympische testevent in Pyeongchang niet verder gekomen dan de achtste finales op de parallelreuzenslalom. De Nederlandse verloor van de Russische Alena Zavarzina, die even later ook het goud opeiste. Dekker had in de kwalificaties de zestiende tijd neergezet, waardoor ze meteen de snelste vrouw trof.

Door ANP - 12-2-2017, 12:04 (Update 12-2-2017, 12:04)

,,Ik had op een iets beter resultaat gehoopt, maar op zich mag ik hier wel blij mee zijn. Dit is pas de tweede keer dat ik op de reuzenslalom de finale heb gehaald'', vertelde Dekker, die eerder deze maand in het Bulgaarse Bansko ook al bleef steken in de achtste finales. ,,Ik moet zorgen dat ik een betere kwalificatietijd heb. Dan kom je in het knock-outsysteem niet meteen tegen de beste, zoals nu gebeurde. Om dat voor elkaar te krijgen, moet ik denk ik vooral veel trainen.'' Voor Dekker is het zaak kwartfinaleplaatsen te halen om zich te verzekeren van deelname aan de Winterspelen van volgend jaar.