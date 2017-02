Nuis pakt ook op 1500 meter WK-goud

GANGNEUNG - Kjeld Nuis heeft zondag bij de WK afstanden in Zuid-Korea ook de 1500 meter op zijn naam geschreven. Een dag na zijn triomf op de 1000 meter zegevierde de 27-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo op de Olympic Oval in Gangneung in een tijd van 1.44,36. Daarmee onttroonde hij de Rus Denis Joeskov, die met 1.44,67 op de tweede plek eindigde. Sven Kramer pakte brons met een tijd van 1.45,50.

Door ANP - 12-2-2017, 11:52 (Update 12-2-2017, 11:52)