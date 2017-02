Hassan wint mijl bij Millrose Games

NEW YORK - Atlete Sifan Hassan heeft zaterdag bij de Millrose Games in New York de mijl op haar naam geschreven. Hassan, die tegenwoordig in de Verenigde Staten traint, kwam bij de prestigieuze indoorwedstrijd tot een tijd van 4.19,89. Ze hield de Amerikaanse Kate Grace iets meer dan drie seconden achter zich.

Door ANP - 12-2-2017, 11:15 (Update 12-2-2017, 11:15)

Hassan maakte indruk met haar tijd, het was de vierde ooit gelopen op de mijl op een indoorbaan.