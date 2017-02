Zilver voor Wüst op 1500 meter

GANGNEUNG - Ireen Wüst heeft zondag op de laatste dag van de WK afstanden in Zuid-Korea het goud op de 1500 meter aan haar Amerikaanse tegenstandster Heather Bergsma-Richardson moeten laten. Na een spannend gevecht in de laatste rit zegevierde de vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma met miniem verschil: 1.54,08 tegen 1.54,19. De tijd van Wüst was goed voor zilver. Het brons ging naar de Japanse Miho Takagi (1.55,12).

Marrit Leenstra eindigde op de Olympic Oval in Gangneung als vierde in een tijd van 1.55,85. De Friese schaatsster moest zaterdag op de 1000 meter ook al genoegen nemen met de vierde plek. Jorien ter Mors eindigde zondag als titelhoudster op de vijfde plaats met een tijd van 1.56,18, na een zeer moeizame slotronde.

Na goud op de 3000 meter en op de ploegachtervolging leek Wüst klaar voor een derde triomf op de 1500 meter. Bergsma was echter net iets beter. De nieuwe wereldkampioene op de 1000 meter nam vanaf de start de leiding en stond die in een alles-of-niets race niet meer af. Wüst knokte voor wat ze waard was en kwam in de laatste ronde nog heel dichtbij, maar moest toch buigen voor de schaatsster uit het team van coach Jillert Anema.

Ambitieuze start

Ter Mors vloog er in de vijfde rit vanaf de start vol in en moest die zeer ambitieuze start in de laatste ronde bekopen. Met sterk verzuurde benen kwam ze bijna strompelend over de finish. Toch was haar tijd, met een slotronde van 32,61 seconden, voldoende om de eerste plaats in de tussenstand nog vier ritten vast te houden.

Uitgeput zittend op een bankje besefte de betraande kopvrouw van Team AfterPay niettemin dat ze ook haar tweede wereldtitel zou gaan verliezen. Een dag eerder was op de 1000 meter brons het hoogste haalbare voor de onttroonde Ter Mors. Eens te meer bleek zondag in Gangneung dat de olympisch kampioene op de 1500 meter nog altijd niet helemaal topfit is nadat ze eerder dit seizoen twee keer gedwongen rust had moeten nemen wegens ziekte.