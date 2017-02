Fed Cupteam op achterstand tegen Wit-Rusland

MINSK - De Nederlandse tennissters kijken in Minsk in het Fed Cupduel met Wit-Rusland tegen een 2-1-achterstand aan. Kiki Bertens verloor zondag de derde partij tegen Aliaksandra Sasnovitsj in twee sets: 6-3 6-4. Zaterdag had Bertens haar partij tegen Arina Sabalenka nog gewonnen, nadat eerder op de dag Michaëlla Krajicek had verloren van Sasnovitsj, de nummer 128 van de wereld.

12-2-2017

Krajicek moet nu winnen van Sabalenka om Nederland in de race te houden voor een plek in de kwartfinales. Lukt dat dan volgt nog een dubbelpartij. Oranje bereikte vorig jaar de halve finales van het landentoernooi.