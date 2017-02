Stroetinga en Van de Merwe winnen op Uithof

DEN HAAG - Arjan Stroetinga heeft de twaalfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser van Royal A-Ware was zaterdag na 125 ronden op De Uithof in Den Haag de snelste in de sprint van een kopgroep van tien man. Stroetinga bleef Robert Post (Bouw Techniek) en Ingmar Berga (Okay Fashion & Jeans) voor.

Door ANP - 11-2-2017, 23:14 (Update 11-2-2017, 23:14)

De sprinter uit de marathonploeg van Jillert Anema had eerder de openingswedstrijd van het klassement gewonnen. Dit was pas zijn tweede overwinning dit seizoen.

Bij de vrouwen was er een primeur. Margo van de Merwe moest er tien jaar op wachten, maar eindelijk boekte ze haar eerste zege in een marathon. De 27-jarige schaatsster van de ploeg Sportvrouw.com - Monalyse was Iris van der Stelt en Merel Bosma van MKBasics.nl te snel af. De fotofinish moest uitwijzen dat Van de Merwe als eerste over de meet kwam.